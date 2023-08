Brasils president: – Brics er ikke ment å utfordre USA og G7

NTB

Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva sier at Brics' mål ikke er å utfordre andre sammenslutninger, som G7, og heller ikke USA.

– Vi ønsker ikke å være en motpol til G7, G20 eller USA. Vi ønsker bare å organisere oss selv, sier Lula på en direktesending i sosiale medier tirsdag – samme dag som han ankom Brics' toppmøte i Sør-Afrika.

Brics består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Gruppen anses å ha som mål å øke innflytelsen til verdens framvoksende økonomier.

Selv om Lula insisterer på at Brics ikke skal fungere som en utfordring til mer vestligdominerte institusjoner og samarbeidsforumer, støtter han innføringen av en egen valuta som Brics-landene kan bruke når de handler med hverandre. Den skal ifølge Lula bidra til at landene kan bruke sin egen valuta i internasjonal handel og slippe å gå veien om amerikanske dollar.

Brasils president uttrykker også støtte til at Brics får flere medlemmer, men på visse betingelser slik at det ikke blir som «Babels tårn».

– Vi ønsker at Brics blir en multilateral institusjon, ikke en eksklusiv klubb, sier han og føyer til at han spesielt ønsker at Argentina blir med i gruppen.