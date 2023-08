FN: Tidligere soldater og politifolk drept i Afghanistan

NTB

Minst 218 tidligere soldater, politifolk og regjeringsansatte er drept i Afghanistan siden Taliban grep makten, ifølge FN.

Det er FN-operasjonen Unama i Afghanistan som har innhentet informasjon om drap og utenomrettslige henrettelser som antas å være knyttet til Taliban.

– I de fleste tilfellene ble personene anholdt av de facto sikkerhetsstyrker, ofte kortvarig, før de ble drept, heter det i en uttalelse fra Unama.

Om lag halvparten av drapene skal ha skjedd i løpet av de første fire månedene etter at Taliban grep makten og internasjonale styrker raskt forlot Afghanistan i 2021. Dette til tross for at Taliban lovet amnesti til dem som jobbet for de tidligere, vestligstøttede makthaverne.

Til sammen har Unama påvist 800 tilfeller av menneskerettsbrudd mot tidligere regjeringsansatte og militære.

Taliban-regimet i Afghanistan avviser anklagene. Landets utenriksdepartement hevder de ikke kjenner til noen tilfeller der ordren om amnesti ikke er blitt fulgt.