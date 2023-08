Statsministersønn formelt valgt til ny regjeringssjef i Kambodsja

NTB

Nasjonalforsamlingen i Kambodsja har tirsdag valgt Hun Manet, sønnen til landets mangeårige leder Hun Sen, til ny statsminister.

Møtet ble ledet av parlamentariker Heng Samrin, som kunngjorde at valget var enstemmig. Hun Sens parti vant alle setene i forsamlingen, unntatt fem, i valget i juni.

Med tirsdagens avstemning er den dynastiske overgangen sikret for far og sønn etter at førstnevnte har styrt landet med jernhånd i nesten fire tiår. Hun Sen var en av statslederne i verden som hadde sittet lengst da han rett etter valget kunngjorde at han ville gå av.

Den nye statsministeren er en 45 år gammel general, som inntil nylig var landets hærsjef.

Monarkiet i Kambodsja ble avskaffet etter et kupp i 1970. Det ble gjeninnført i 1993, men kong Norodom Sihamoni har først og fremst en symbolsk rolle.