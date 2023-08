Tass: Moskva-flyplasser ble stengt for trafikk

NTB

De store flyplassene rundt Russlands hovedstad var midlertidig stengt natt til tirsdag, melder Tass. Ordføreren sier to droner ble skutt ned utenfor Moskva.

Moskva-ordfører Sergej Sobjanin sier de to dronene ble skutt ned vest for byen. En av dem ble skutt ned i Krasnogorsk, den andre i Tsjastsy.

Rett før det opplyste luftfartsmyndighetene til det statlige nyhetsbyrået at flyplassene Vnukovo, Sjeremetjevo og Domodedovo ikke tok imot fly, og at flere reiser var utsatt. De to sistnevnte begynte å ta imot ankommende fly igjen etter kort tid, mens Vnukovo fortsatt var stengt.

Noen fly ble sendt til andre byer da flyplassene var stengt, mens ett skal ha blitt omdirigert til flyplassen Zjukovskij. Flere fly ble satt på vent.

I det siste er det utført flere droneangrep mot den russiske hovedstaden. Myndighetene beskylder Ukraina for å stå bak.