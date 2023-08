USA har godkjent RS-vaksine for gravide

Vaksinen skal gis til gravide for å hindre at nyfødte og spedbarn blir alvorlig syke av RS-virus. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

Amerikanske myndigheter har godkjent at en vaksine kan gis til gravide for å hindre at barna deres blir alvorlig syke av RS-virus.