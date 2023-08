Tysk politi raidet huset til prorussiske aktivister

NTB

Tysk politi har gjennomført en razzia mot hjemmet til prorussiske aktivister som er mistenkt for å ha brutt en lov som regulerer produksjon og salg av våpen til krig.

Ulf Willuhn, en representant for statsadvokaten i Köln, bekrefter at raidet ble utført mandag på grunn av mistanke om brudd på våpenlover, men avviser at raidet var knyttet til parets prorussiske aktiviteter.

I januar i år skrev nyhetsbyrået Reuters at paret – Max Schlund og samboeren Elena Kolbasnikova – samlet inn midler til en russisk hærdivisjon i Ukraina. Pengene skal ha blitt brukt til å kjøpe walkietalkier, hodetelefoner og telefoner.

Aktivistenes advokat Markus Beisicht sier både Schlund og parets hjem ble skadd i mandagens raid. Willuhn ønsket ikke å kommentere utsagnet.

Schlund og Kolbasnikova har organisert flere prorussiske demonstrasjoner i Tyskland siden Russland invaderte Ukraina i februar i fjor. Ifølge Reuters ransaket tysk påtalemyndighet også parets hjem i mars i år.