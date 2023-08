Aftonbladet: Svensk koranbrenner angrepet av mann med boksehansker

Salwan Momika (t.h.) tente tidligere i sommer på en Koran under en demonstrasjon på Mynttorget i Stockholm. Arkivfoto: Oscar Olsson / TT / NTB

NTB

Den svensk-irakiske koranbrenneren Salwan Momika skal mandag ha blitt angrepet av en mann med boksehansker i byen Södertälje.

– Kom, så leker vi. Du og jeg. Ja, hva da? Vi leker jo bare, sa mannen med boksehanskene på arabisk, ifølge Aftonbladet.

Videoklipp av hendelsen som er lagt ut på appen Tiktok, viser at Momika ber mannen om å komme seg bort fra ham. Det gjør han ikke, og mannen med boksehansker slår Momika flere ganger før svensk-irakeren tar opp et skilt for å forsvare seg, ifølge avisen.

Politiet kan ikke uttale seg om enkeltpersoner, men bekrefter at det var et tilfelle der en person ble trakassert på gaten i Södertälje mandag ettermiddag.

Momika har provosert mange med flere koranbrenninger på åpen gate i Sverige. Det har ført til store protester i muslimske miljø og land, og som igjen har ført til at svenske myndigheter økte trusselnivået til nest høyeste nivå.

Flere land, deriblant Norge, har siden oppdatert sine reiseråd for Sverige og ber innbyggerne holde seg orientert om situasjonen i landet.