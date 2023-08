850 personer fortsatt savnet etter brannen på Maui

Den historiske Waiola-kirken i Lahaina ble tatt av flammene tirsdag 8. august. Foto: Matthew Thayer / The Maui News via AP / NTB

NTB

To uker etter brannen på Hawaii-øya Maui er fortsatt 850 personer savnet. Tallet på bekreftede omkomne er 114.

Etterforskere leter fortsatt gjennom brannruinene i blant annet den hardt rammede byen Lahaina på jakt etter omkomne. Ifølge guvernøren på Hawaii, Josh Green, er 85 prosent av de aktuelle områdene gjennomsøkt ved hjelp av 41 hunder.

Ordføreren i Maui fylke, Richard Bissen, opplyste søndag at det nå er 850 personer på listen over savnede, som i utgangspunktet inneholdt 2000 navn.

– Over 1.285 personer er funnet i god behold. Vi er både lei oss og lettet over disse tallene, mens vi fortsetter oppryddingsprosessen, skriver Bissen i sosiale medier.

Han sier også at han venter at tallene kommer til å endre seg, og at han kommer med en ny oppdatering hver dag.