Britisk sykepleier dømt til livstid for å ha drept sju spedbarn

33 år gamle Lucy Letby dømmes til livstid i fengsel for drap på sju spedbarn og drapsforsøk på ytterligere seks.

NTB

Den britiske sykepleieren som er funnet skyldig i drap på sju spedbarn og drapsforsøk på seks andre, dømmes til livstid i fengsel.

33 år gamle Lucy Letby ble pågrepet etter en rekke babydødsfall på en barselavdeling ved sykehuset Countess of Chester i Nordvest-England mellom juni 2015 og juni 2016.

– Over en periode på 13 måneder drepte du sju sårbare barn og forsøkt å drepe ytterligere seks. Noen av ofrene dine var kun en dag gammel, andre noen få dager gamle. Alle var ekstremt sårbare, sa dommer James Goss da han leste opp dommen.

Videre sa han at Letby har avvist handlingene på kjølig vis, at hun ikke viser anger og understreker at det ikke finnes noen formildende faktorer i denne saken.

– Du skal tilbringe resten av livet ditt i fengsel, konkluderte Goss.

Drapsofrene dreier seg om fem gutter og to jenter, alle under ett år gamle. Letby skal ha injisert babyene med luft, gitt dem for mye melk og forgiftet dem med insulin.

Hun har avvist alle anklager, men ble fredag kjent skyldig i drapene.