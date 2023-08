Zelenskyj: I dag er vi overbevist om at Russland vil tape krigen

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker det danske folk for støtten i krigen mot Russland i en tale utenfor Folketinget i København mandag.

– Takk for alt. Takk for alt, fantastiske mennesker i Danmark, sier den ukrainske presidenten.

Videre takker Zelenskyj danskene for støtten i «kampen for frihet». Han sier at han er overbevist om at Russland kommer til å tape krigen.

– Mesteparten av verden er som Danmark, med Ukraina. Vi er i gang med å redde Europa sammen.

Han påpeker at Danmark leverer våpen når Ukraina spør om det. Han viser til at den danske regjeringen kunngjorde søndag at de i framtiden skal donere 19 F-16-kampfly til Ukraina.

– Det er kanskje ikke noe man tradisjonelt hører fra en president, men jeg håper at etter at vi seirer kan vi komme til dere, og at vi sammen kan si «skål».

– Jeg takker Danmark, ropte han på gebrokkent dansk.

Presidentens tale ble møtt med jubel fra danskene som hadde møtt opp utenfor Folketinget. Talen skjer i forbindelse med Zelenskyjs besøk i København mandag, der han har holdt flere taler til folkevalgte og hatt lunsj med dronningen.

