ISW hevder Russland har problemer

Ukrainske tjenestemenn like ved frontlinjene ved Kharkiv.

De russiske frontlinjene, spesielt i det sørlige Ukraina, har gjentatte ganger slitt med dårligere moral etter ukrainske angrep mot bakenforliggende områder.

Russland har den siste tiden meldt om flere droneangrep mot russisk territorium. Angrepene, som er rettet mot områder dypt inne i Russland, skaper misnøye i russiske kretser og har ført til kritikk mot den russiske militærledelsen, skriver tenketanken Intistute for the Study of War (ISW).

Senest mandag morgen meldte russiske nyhetsbyråer at en ukrainsk drone ble skutt ned og en annen krasjet etter at den ble jammet over Moskva.

Ukraina har vært vage i å uttale seg om hvorvidt de står bak angrepene eller ikke, men flere eksperter ABC Nyheter har snakket med mener det er svært sannsynlig at ukrainske myndigheter eller motstandsgrupper som støtter Ukraina står bak droneangrepene mot Russland.

Russisk offiser-mangel

Ukrainske styrker har nylig avansert øst for Robotyne i Ukraina, ifølge ISW. Ifølge tankesmien skal en russisk militærblogger ha hevdet at russiske styrker har problemer med å svare på de ukrainske motangrepene, spesielt i nærheten av Zaporizjzja. Ifølge militærbloggeren skal russiske enheter i området mangle offiserer på grunn av mannefall.

ISW mener de antatte ukrainske angrepene på russiske områder skaper misnøye og senker moralen hos russiske styrker i Ukraina, noe som kan true stabiliteten hos forsvarslinjer ved flere kritiske områder ved frontlinjene.

Video: Dramatiske bilder fra frontlinjen: Kjører på en mine

Dårlig moral kan skape svakheter

Moral-problemer kan fort eskalere og spre seg blant russiske frontlinje-styrker hvis en enhet lar seg knekke av presset. Dette kan igjen føre til å spre frykt og betydelig redusere effektiviteten til andre russiske styrker.

En slik ødeleggelse i den russiske frontlinjen kan ifølge ISW skape en svakhet de ukrainske styrkene kan utnytte.

Vanskelig å forutse

Elendig moral hos russiske soldater vil ikke spille noen rolle for Ukraina med mindre de russiske styrkene når et brytepunkt.

Ifølge ISW er det ingen måte å forutse om, når eller hvor en russisk styrke kanskje knekker under vedvarende press, men ukrainske styrker tar nå flere grep som øker sannsynligheten for en slik utvikling.

Tankesmien hevder russiske styrker sannsynligvis også mangler de nødvendige ressursene til å rotere eller raskt erstatte en ødelagt enhet, noe som gjør det svært viktig for Russland å bevare en god moral hos enhetene i frontlinjene.