Russland fordømmer dansk våpenleveranse til Ukraina

NTB

Russland fordømmer Danmarks leveranse av amerikanske kampfly til Ukraina og mener det er en eskalering av krisen, ifølge ambassadøren.

– Det at Danmark nå har besluttet å levere 19 F-16-kampfly til Ukraina, fører til en eskalering av konflikten, sier Russlands ambassadør Vladimir Bardin i Danmark i en skriftlig kommentar mandag.

Det skjer dagen etter at Danmark kunngjorde at det i framtiden skal donere 19 F-16-kampfly til Ukraina. Håpet er at seks av dem kan leveres rundt nyttår, forutsatt at ukrainske flygere har fullført opplæringen.

Mandag er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Danmark, der han skal holde flere taler, møte folkevalgte og spise lunsj med dronningen.

Under besøket takket han danskene for støtten i krigen mot Russland.

Se video: Danmark og Nederland med ny gave til Ukraina