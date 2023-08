Zelenskyj taler i Folketinget

Da Zelenskyj ankom landet søndag, ble det kunngjort at Danmark i framtida skal donere 19 F-16-kampfly til Ukraina. Håpet er at seks av dem kan leveres rundt nyttår, forutsatt at ukrainske flygere har fullført opplæringen. Her er Zelenskyj og statsminister Mette Frederiksen i en F-16 på flybasen Skrydstrup. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP / NTB

