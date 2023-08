Zelenskyj takker danskene for hjelpen

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket Danmark for støtten etter den russiske invasjonen da han talte i Folketinget mandag.

– Jeg og kona mi er her i dag for å si tusen takk. Takk for at dere hjelper oss i vår kamp for frihet, sier Zelenskyj i talen.

Videre advarer den ukrainske presidenten om at Russland er en trussel for hele Europa.

– Russland sier åpent at «Russland ikke er nok», og de vil fortsette kampen inn i Europa. Alle Russlands naboer er truet hvis Ukraina ikke seirer. Alle demokratier kan bli et mål, sier Zelenskyj.

Her kan du lese mer om krigen i Ukraina!

Kommer ikke til Norge

Besøket i den danske nasjonalforsamlingen på Christiansborg i København finner sted dagen etter at Danmark kunngjorde at de skal sende kampfly til Ukraina.

Zelenskyj holder mandag flere taler i Folketinget på Christiansborg i København, både til folkevalgte og til det danske folk. Senere skal han spise lunsj med Danmarks dronning.

Det norske utenriksdepartementet bekrefter overfor NTB mandag at Zelenskyj ikke planlegger en tur til Norge.

Se video: Danmark og Nederland med ny gave til Ukraina

Your browser doesn't support HTML5 video. Danmark og Nederland med ny gave til Ukraina

Våpenleveranse

Søndag kunngjorde Danmark at de i framtiden skal donere 19 F-16-kampfly til Ukraina. Håpet er at seks av dem kan leveres rundt nyttår, forutsatt at ukrainske flygere har fullført opplæringen.

Zelenskyj takker Danmark for våpenhjelpen og ramser opp flere av våpnene danskene har levert. Han fleiper med at dansker og ukrainere nesten er i slekt.

– Takk for at dere tar imot våre flyktninger. Takk Danmark, avslutter presidenten.

– Deler verdier

Før Zelenskyjs tale sa Folketingets leder, Søren Gade, noen ord på vegne av nasjonalforsamlingen.

– Danmark og Ukraina deler samme verdier om suverenitet. Dere har vår fulle støtte, våres største respekt og sympati, sa han.

Etter talen takket Gade presidenten for en inspirerende tale.

Tett program

Zelenskyj møter i Folketinget partiledere, gruppeledere og lederne av noen av de viktigste komiteene.

Deretter tar dronning Margrethe imot Zelenskyj og førstedame Olena til lunsj i Riddersalen – som også ligger på Christiansborg.

Presidentens program i Danmark rundes av med en tale i Rigsdagsgården på hovedtrappen foran Folketinget like etter klokka 12.