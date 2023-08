Zelenskyj i Danmark: – Vi skal redde Europa sammen

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket danskene for støtten de har vist i krigen mot Russland. Den er viktig for ukrainsk seier, slo han fast.

– Jeg og kona mi er her i dag for å si tusen takk. Takk for at dere hjelper oss i vår kamp for frihet, sa Zelenskyj i en tale til medlemmer av Folketinget mandag morgen.

Videre advarte den ukrainske presidenten om at Russland er en trussel for hele Europa.

– Russland sier åpent at «Russland ikke er nok», og at de vil fortsette kampen inn i Europa. Alle Russlands naboer er truet hvis Ukraina ikke seirer. Alle demokratier kan bli et mål, sa Zelenskyj.

Takket for våpenstøtte

Zelenskyj takket Danmark for våpenhjelpen og ramset opp flere av våpnene danskene har levert.

Besøket i den danske nasjonalforsamlingen på Christiansborg i København fant sted dagen etter at den danske regjeringen kunngjorde at de skal donere 19 F-16-kampfly til Ukraina. Håpet er at seks av dem kan leveres rundt nyttår, forutsatt at ukrainske flygere har fullført opplæringen.

Presidenten understreket flere ganger hvor viktig dette er for Ukraina for å seire i krigen mot Russland.

– Deler verdier

Før Zelenskyjs tale sa Folketingets leder, Søren Gade, noen ord på vegne av nasjonalforsamlingen.

– Danmark og Ukraina deler samme verdier om suverenitet. Dere har vår fulle støtte, vår største respekt og sympati, sa han.

Etter talen takket Gade presidenten for en inspirerende tale.

Zelenskyj holdt flere taler i Folketinget på Christiansborg i København, både til folkevalgte og til det danske folk. Han hadde også lunsj med Danmarks dronning og møtte kronprinsparet.

Det ukrainske presidentparet møtte også Danmarks dronning Margrethe og kronprinsparet. Les mer Lukk

Talte til det danske folk

Da presidenten talte til det danske folk mandag ettermiddag på trappene utenfor Folketinget, takket han også dem for støtten i krigen mot Russland. Zelenskyj sa at han er overbevist om at Russland kommer til å tape krigen.

– Mesteparten av verden er, som Danmark, med Ukraina. Vi er i gang med å redde Europa sammen.

– Jeg takker Danmark, ropte Zelenskyj på gebrokkent dansk.

Presidentens tale ble møtt med jubel fra danskene som hadde møtt opp utenfor Folketinget.

Kommer ikke til Norge

Før helgen var Zelenskyj i Sverige, der han ble tatt imot av den svenske statsministeren Ulf Kristersson. Også her takket han for støtten i krigen.

Presidenten oppfordret også svenskene til å donere Gripen-kampfly, noe Kristersson avviste mandag og sa at de trenger flyene selv.

Det norske utenriksdepartementet bekrefter overfor NTB mandag at Zelenskyj ikke planlegger en tur til Norge.