Brics samles i Sør-Afrika for å demme opp for vestlig dominans

NTB

Brics-landene, som ønsker å være en motvekt mot Vesten, holder sitt første toppmøte på fire år. Målet er å gjør verden mer multipolar.

Toppmøtet er det første mellom Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika siden før koronapandemien. Det arrangeres i en tid der Russland fører krig mot Ukraina, Sør-Afrikas økonomi er i dyp krise og konkurransen mellom Kina og India er skjerpet.

De siste årene er dessuten både Russland og Kina blitt stadig mer isolert av USA og Europa, og begge har forsøkt å skaffe seg venner andre steder ved å øke sin innflytelse i fattigere land.

20 søkerland

Et viktig tema på toppmøtet i Johannesburg denne uken er hvorvidt Brics skal utvides med flere medlemmer. Mens Kina, Russland og Sør-Afrika ønsker en rask utvidelse av forumet, skal Brasil være mer skeptisk. India ser ikke ut til å ha bestemt seg, ifølge Reuters.

Rundt 20 land søkt formelt om medlemskap, blant dem Argentina, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Indonesia, Iran og Venezuela, opplyser Brasils utenriksminister Mauro Vieira.

Over 40 land fra det globale sør har vist interesse for å bli med i gruppen, enten formelt eller uformelt, ifølge det sørafrikanske vertskapet.

Kina pådriver

Brics har eksistert i rundt 20 år og ble dannet for å være en motvekt mot vestligdominerte institusjoner – som G7, Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken.

Nå håper Kina å øke sin geopolitiske innflytelse ved å invitere flere medlemmer inn. I et skriftlig svar på spørsmål stilt av Reuters skriver Kinas utenriksdepartement at de ønsker at «mer likesinnede partnere blir raskt med i Brics-familien».

Russland ønsker også en utvidelse ettersom det kan gi landet flere venner og fungere som en motvekt mot at landet er blitt internasjonalt isolert som følge av angrepskrigen i Ukraina.

I forrige uke meldte russiske Tass at president Vladimir Putin har snakket med Irans president Ebrahim Raisi om et eventuelt medlemskap. De to landene har samarbeidet tett i blant annet Syria, der begge har støttet det syriske regimet i krigen.

Kilevink til Vesten

På forhånd har Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor sagt at Brics ønsker å vise globalt lederskap når det gjelder å inkludere «det globale sør i multilaterale systemer». Uttalelsen blir tolket som en kilevink til vestlige land, som anklages for å bruke sin dominans i internasjonale fora til å pleie egne interesser.

Toppmøtet holdes under overskriften «Brics og Afrika» – et tegn på at Brics ønsker tettere bånd til et kontinent der maktkampene mellom utenforstående land utspiller seg i form av militærkupp og blodige borgerkriger. Det gjelder blant annet i Mali, Burkina Faso, Sudan og Libya.

Selv om Brasil skal være mer skeptisk til en utvidelse, har Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva på forhånd sagt at han støtter en utvidelse, og at han har tenkt å ta opp temaet på toppmøtet.

Putin blir hjemme

Når toppmøtet innledes tirsdag, er både Kinas president Xi Jinping, Indias statsminister Narendra Modi og Lula fra Brasil ventet å være til stede, i tillegg til Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, som er vert for møtet.

Men Russlands president Vladimir Putin kommer ikke. Han var i utgangspunktet invitert, men blir hjemme som følge av en internasjonal arrestordre.

Selv om Sør-Afrika har markert seg som en av Russlands viktigste partnere på det afrikanske kontinentet, er landet forpliktet til å pågripe Putin hvis han dukker opp på sørafrikansk jord. Det skyldes at landet har sluttet seg til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som anklager Putin for krigsforbrytelser.

Derfor må Putin nøye seg med å delta på skjerm, mens Russlands utenriksminister Sergej Lavrov reiser til Johannesburg.

Egen investeringsbank

Brics har også i årevis forsøkt å etablere finansinstitusjoner som demmer opp for vestlig dominans. New Development Bank (NDB), også kjent som Brics-banken, låner ut penger til land som ønsker å iverksette store infrastrukturprosjekter. Den jobber også for å etablere et internasjonalt finanssystem som er uavhengig av dollar.

NDB har imidlertid langt igjen før den kan måle seg med Verdensbanken, som har hovedsete i Washington. I løpet av et knapt tiår har NDB lånt ut 33 milliarder dollar, men det er kun en tredel av hva Verdensbanken lånte ut bare i løpet av fjoråret.

Brics har også diskutert muligheten for å innføre en egen valuta, men dette temaet er ikke lenger på bordet, ifølge sørafrikanske tjenestepersoner.