Valgseier for korrupsjonsbekjemper i Guatemala

Bernardo Arévalo ligger klart best an når opptellingen går mot slutten etter andre valgomgang i Guatemala. Foto: Moises Castillo / AP / NTB

NTB

Bernardo Arévalo har vunnet den andre valgomgangen i Guatemala. Når 95 prosent av stemmene er talt opp, har han en oppslutning på 59 prosent.

Arévalo, som er sønn av en tidligere president i landet, stiller mot tidligere førstedame Sandra Torres etter at de to fikk flest stemmer i først valgomgang i juni. Torres har fått 36 prosent av stemmene, viser de offisielle tallene fra landets valgkommisjon.

President Alejandro Giammattei har gratulert Arévalo med seieren og invitert ham til å starte maktoverføringsprosessen når resultatet er offisielt bekreftet.

Selv om tellingen peker klart på Arévalo som vinner, kan det ta tid før valget er helt i boks. I juni tok det to uker å godkjenne det offisielle resultatet. De tapende partiene fikk domstolene til å til å beordre en gjennomgang.

Både Arévalo og Torres omtales som sosialdemokrater, og den andre valgomgangen ble dermed et oppgjør mellom to kandidater på venstresiden. De siste målingene ga Arévalo et tydelig overtak.

Det har kommet advarsler fra observatører og andre land mot innblanding i valget og forsøk på å undergrave prosessen. Advarslene kom blant annet etter at en ledende aktor forsøkte å få Arévalo diskvalifisert og ba om ransaking av kontorene hans.