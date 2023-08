Danmark sendte militært utstyr til Saudi-Arabia tross eksportstans

NTB

Menneskelig svikt førte til at Danmark godkjente en forsendelse med militært utstyr til Saudi-Arabia tross et dansk eksportforbud.

Eksporttillatelsen ble gitt til et selskap som skulle selge pansring til militære kjøretøyer, viser papirer fra Rigspolitiet som Information og Danwatch har fått innsyn i.

Rigspolitiet sier tillatelsen ble gitt som følge av en menneskelig svikt. Saken har ikke vært sendt til høring hos utenriksdepartementet, slik vanlig praksis er.

Dette skjedde til tross for at utenriksdepartementet innførte forbud mot våpeneksport til Saudi-Arabia etter at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept på landets konsulat i Istanbul.

Eksportforbudet ble opphevet i mars.