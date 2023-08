Trump bekrefter at han ikke stiller til debatt

Donald Trump bekrefter at han ikke vil stille til debatt mot de andre republikanske presidentkandidatene. Det er ikke klart hvor mange debatter han planlegger å utebli fra. Arkivfoto: Charlie Neibergall / AP / NTB

NTB

USAs tidligere president bekrefter at han ikke kommer til å stille til debatt mot de andre republikanske presidentkandidatene.

– En ny CBS-måling viser at jeg leder feltet med «legendariske» sifre, skriver Trump på sin egen plattform Truth Social.

Målingen gir ham en oppslutning på hele 62 prosent, 46 prosentpoeng foran nærmeste utfordrer Ron DeSantis.

– Folk vet hvem jeg er og hvor vellykket presidentperioden min var, skriver han videre og avslutter med store bokstaver:

– JEG VIL DERFOR IKKE STILLE I DEBATTENE.

Før helgen sa kilder nær Trump til New York Times at han ikke ville stille i TV-debatten som sendes på Fox News førstkommende søndag. Folk nær ham har i flere måneder sagt at han verken vil stille i den første eller den andre debatten. Begge arrangeres av den republikanske partiledelsen.