Tysklands statsminister har aldri røykt cannabis

NTB

Tysklands statsminister Olaf Scholz leder en regjering som går inn for cannabislegalisering. Men selv har ikke Scholz vært i kontakt med stoffet.

– Nei, aldri. Ikke så mye som et lite drag, var statsministerens svar da han fikk spørsmålet under et større TV-intervju med kringkasterne Sat.1 og ProSieben.

Han sier at det «gjør det vanskeligere for ham å ta innover seg virkeligheten som mange ungdommer og voksne møter.» Samtidig understreker han at han mener forslaget om å legalisere cannabis til rekreasjonelt bruk er riktig.

– Men om noen spør meg om de burde ta en joint, vil svaret mitt alltid være «niks,» legger han til.

I intervjuet tar han også opp uenigheter innad i koalisjonen, som ofte handler om pengebruk. Blant annet er de uenige om hvordan regjeringen skal gjøre mer for å hjelpe fattige familier.

Scholz sier åpen krangling om uenigheter innad i regjeringen gjør det vanskeligere å demme opp for ytre høyre fløy og øke støtten for regjeringen. Han ber derfor sine partilederkolleger om å ikke ta interne oppgjør i offentligheten.

– Jeg håper folk i regjeringsapparatet kan venne seg til å bare snakke når vi har oppnådd enighet, sier Scholz.