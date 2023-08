Stormen Hilary har nådd Mexicos kyst med dødelige krefter

NTB

Den tropiske stormen Hilary nådde søndag Baja California-halvøya med kraftig nedbør og sterk vind som kan gi livsfarlige forhold både i Mexico og USA.

Tidligere på dagen var stormen nær ved å feie i land sør for den mexicanske byen Ensenada, 46 mil sør for San Diego i California. Ved 20-tida norsk tid var det meldt at den nådde land med styrtregn og kraftig vind i et tynt befolket område sør for Ensenada.

Hilary var først kategorisert som en kraftig orkan, men ble søndag nedjustert til tropisk storm. Da hadde uværet allerede rukket å ta et menneskeliv i Mexico, og konsekvensene kan fortsatt bli katastrofale.

Det ventes styrtflod, jordskred, oversvømmelser, mulige tornadoer og strømbrudd, i første omgang i grensebyen Tijuana og Sør-California.

I Tijuana ligger mye av bebyggelsen i bratte fjellsider, og det er stor frykt for gjørmeskred.

Første på 80 år

Topografien kan bli varig endret i det knusktørre Death Valley og i fjellene nord for Los Angeles. Det blir første gang på over 80 år at en tropisk storm rammer det tørre Sør-California og Nevada, og myndighetene tar faren på alvor.

Hilary ventes å ha regnmengder som bare forekommer hvert hundrede år, og stormen kan bli den våteste som noen gang har rammet Nevada, Oregon og Idaho.

Det er utstedt ordre om evakuering fra Catalina Island utenfor Los Angeles, hjemløse hentes inn fra gater og tørre elveleier, og det er delt ut sandsekker til hjem og butikker langs kysten og strendene.

En druknet

I den mexicanske byen Santa Rosita druknet en person da en bil ble feid bort i en flomstor bekk. Redningsarbeiderne greide imidlertid å redde fire andre.

Det er varslet livstruende bølger langs hele kysten av Baja California, og mange mennesker har søkt ly i tilfluktssentre i Cabo San Lucas på tuppen av den lange mexicanske halvøya.