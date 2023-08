Zelenskyj: – Vi er klar for å avgi Belgorod mot medlemskap i Nato

Zelenskyj svarte sarkastisk på spørsmål under en pressekonferanse i forbindelse med besøket i Danmark.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk søndag spørsmål om mulige forhandlinger om landområder med Russland, og svarte sarkastisk at de kan avgi Belgorod, en russisk grenseby.

Jens Stolenbergs stabssjef Stian Jenssen uttalte seg i en debatt nylig at et mulig scenario er at Ukraina avgir landområder mot medlemskap i Nato. Under en pressekonferanse på den danske flybasen Skrydstrup søndag fikk han spørsmål om temaet.

– Vi er klar for å bytte Belgorod mot medlemskap i Nato, svarte Volodymyr Zelenskyj kort og syrlig. Den russiske byen ligger rundt fire mil fra grensa og har en gang i tida tilhørt Ukraina.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen kunne søndag ta imot presidenten og love på sikt 19 F-16-fly til Ukraina. Hun svarte også på spørsmålet om Nato-debatten.

– Spørsmål om Ukrainas framtid er det opp til Ukraina å avgjøre. Vi støtter dem så lenge det behøves, så er det opp til Ukraina å avgjøre om de skal gå inn i forhandlinger, svarte Frederiksen, på linje med Natos offisielle linje.

Jenssen har i etterkant av debatten under Arendalsuka nyansert uttalelsen og sagt at den kom feil ut.