Danmark lover 19 F-16-fly til Ukraina

NTB

Danmark håper å levere seks fly til Ukraina rundt nyttår, deretter ytterligere åtte i løpet av 2024.

Det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen under en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på flybasen Skrydstrup søndag.

Danmark har lovet å levere til sammen 19 F-16-fly, som første land i Nato. De fem siste vil etter planen bli levert først i 2025. Nederland har også søndag lovet jagerfly til Ukraina, men de har forløp ikke spesifisert antall.

Zelenskyj uttrykte stor takknemlighet overfor de to landene som nå donerer jagerfly.

– Dette gir forhåpentligvis sterk fortgang for andre land som er i tvil om de skal gjøre dette, svarte presidenten på spørsmål fra en ukrainsk journalist.

Se video: Nytt angrep i Moskva: – Det blir skumlere

Nytt angrep i Moskva: – Det blir skumlere å dra hit

70 ukrainere på plass

Rundt 70 ukrainske piloter, teknikere og annet flypersonell befinner seg nå på den danske basen Skrydstrup, hvor Zelenskyj og Fredriksen søndag også poserte på bilde om bord i et dansk F-16.

De to statslederne fikk også spørsmål om hvorvidt flyene fra Danmark blir gitt med noen betingelser om at de ikke kan brukes til angrep inne i Russland. Ingen av dem svarte konkret på spørsmålet. Zelenskyj svarte først kort at de to ikke hadde snakket om det, før han utdypet at det å jage Russland bort fra ukrainsk territorium er hovedoppgaven.

– Vårt hovedmål er å forsvare våre hus og vårt folk. Vi er ikke russere, vi trenger ukrainsk land, sa presidenten.

Spørsmål om tidsbruk

Mette Frederiksen fikk blant annet spørsmål om det var fordi hun trengte å overbevise det danske folk, at beslutningen om jagerfly først kommer halvannet år inn i krigen.

– Det er mye jeg er stolt av ved Danmark. En av dem er at det aldri har vært nødvendig å overbevise den danske befolkningen om å støtte Ukraina. Det har de gjort siden dag en, og alle signalene vi mottar som regjering, er at støtten er den samme i dag. Så det er ikke bare politikere som støtter denne avgjørelsen, svarte Frederiksen.

Hun svarte ikke konkret om tidsbruken i saken.