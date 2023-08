Nederland lover Zelenskyj F-16-fly

NTB

Statsminister Mark Rutte fortalte søndag Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Danmark og Nederland har forpliktet seg til å gi Ukraina slike fly.

Zelenskyj og hans kone Olena Zelenska dro fra flyplassen Skavsta søndag formiddag på et av den svenske regjeringens fly etter å ha drøftet videre militært samarbeid med statsminister Ulf Kristersson, melder SVT.

Ved middagstider landet flyet på en flybase i Eindhoven der Zelenskyj møtte Rutte og inspiserte et F-16-fly. Det viktigste tema for møtet er overføringen av F-16-fly til Ukraina, som både Nederland og Danmark har varslet.

I løpet av møtet sa Nederlands statsminister Mark Rutte til Zelenskyj at Nederland og Danmark har forpliktet seg til å levere F-16-fly til Ukraina. Reisen til europeiske land skjer to dager etter at USA ga grønt lys til at Ukraina kan få F-16-fly.

Opplæringen av ukrainske jagerflygere er i ferd med å komme i gang i Danmark og Romania. Men det vil ta seks måneder før nok piloter og mekanikere er opplært til at flyene kan settes i drift.

Det er ikke klart hvor Zelenskyj reiser etter Nederland, men det spekuleres på om neste stopp er Danmark. Zelenskyj sa før avreise fra Sverige at han hadde flere møter om jagerfly framover.

Søndag ettermiddag har statsminister Mette Frederiksen møte med forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen på flystasjonen Skydstrup, der det er et stort sikkerhetsoppbud.

