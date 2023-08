ISW avviser amerikansk etterretning: Ukraina oppnår betydelige gevinster

Ifølge en lekkasje fra militære kilder i USA er det lite sannsynlig at Ukraina vil klare å trenge gjennom de russiske forsvarsverkene eller oppnå sine mål.

Det var avisen Washington Post som fredag meldte om pessimismen som råder i amerikansk etterretning.

Til tross for overføring av flere hundre milliarder kroner i våpenhjelp, sliter ukrainske styrker med å få til et større militært gjennombrudd langs frontlinjene.

«Den dystre vurderingen er basert på Russlands brutale dyktighet i å forsvare okkupert territorium gjennom et forsvarsverk bestående av minefelt og skyttergraver,» skrev avisen.

«Betydelige taktiske militære fremskritt»

Nå kommer et motsvar fra den amerikanske tenketanken Institute for the study of war (ISW). Ifølge ISW er det ingen grunn til å dømme den ukrainske offensiven nord og ned. Tvert imot vises det til at den ukrainske strategien faktisk virker på slagmarken.

«Nylige ukrainske militære fremskritt nær Donetsk-Zaporizjzja-grensen og i vestlige Zaporizjzja Oblast er sannsynligvis taktisk betydelige», skriver ISW.

«Mer egnet for raskere ukrainske gevinster»

Ifølge tenketanken gjør ukrainske styrker fremskritt flere steder langs frontlinjen. Fremrykkingen skjer langsomt og kontrollert, men er likevel av stor betydning. Blant annet brukes det mye tid på å fjerne minefelt for lettere å kunne slippe inn infanteri og andre angrepsenheter.

Video: Unike bilder fra frontlinjen: Her slutter våpenet å fungere

«Disse fremskritt kan tillate ukrainske styrker å begynne å operere i mindre sterkt minelagte områder av den russiske forsvarslinjen, som sannsynligvis er mer egnet for raskere ukrainske gevinster», skriver ISW i sin rapport.

«En skremmende hindring»

Spesielt gjelder dette den ukrainske offensiven mot den okkuperte byen Tokmak, som er et av russernes viktigste logistikksentre mellom nord- og sør-Ukraina. Klarer ukrainerne å bryte gjennom her, vil russerne slite. Da risikerer de å fratas muligheter for forsyninger, og de kan bli tvunget til å overgi seg dersom de omringes.

ISW minner om at russiske minefelt utgjør en skremmende hindring for ukrainske tropper i kampen om å frigjøre russisk-okkuperte byer.

«Mens nylige motoffensive gevinster kan virke små, anser ISW disse som strategisk viktige på grunn av organiseringen av russisk forsvar.»

– Undervurder aldri Ukraina

Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, har kommentert tvilen som vestlige analytikere har kommet med under den ukrainske motoffensiven.

– Jeg vil si at analytikere må være mer forsiktige når de lager sine prognoser og langsiktige spådommer. Det vi virkelig trenger er flere langsiktige muligheter for å oppnå mer kortsiktige resultater. Aldri undervurder Ukraina. Vær selvsikker. Vær tålmodig. Seier er hardt arbeid, uttaler Kuleba i et intervju med tyske Bild, skriver Ukrainska Pravda.

«Skaper muligheter for ukrainsk gjennombrudd»

Han får støtte av Institute for the Study of War som mener det er alt for tidlig å komme med negative spådommer om Ukrainas motoffensiv.

«Ukrainske motoffensive operasjoner er betydelig nedverdigende for den russiske forsvarslinjen. Dette skaper muligheter for at ethvert ukrainsk gjennombrudd kan være potensielt betydelig operativt, heter det i ISW sin siste oppdatering, skriver Sky News.

De viser til at Ukraina har mange alternativer for å kutte kritiske russiske bakkekommunikasjonslinjer langs den nordlige Azov-kysten, og operasjonen vil pågå i ulikt tempo, men gradvis svekke de russiske styrkenes evne til å forsvare okkupert jord. Målet om å nå Melitopol ved Azovhavet er trolig høyst reelt.