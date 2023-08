Nesten to tredeler av tyskerne vil ha ny regjering

Tyskerne er stadig mer misfornøyd med statsminister Olaf Scholz (SPD) Foto: Peter Kneffel / dpa via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Nesten to tredeler av tyskerne sier i en ny måling at de vil ha en ny regjering, dagen etter at en annen måling viste stor misnøye med Olaf Scholz' regjering.