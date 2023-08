Pakistansk opposisjonsleder pågrepet

NTB

Den pakistanske opposisjonslederen Shah Mehmood Qureshi ble pågrepet lørdag, bare noen timer etter at han sa han ville gå til retten om det kommende valget blir utsatt.

Talsmannen for partiet PTI, Zulfi Bukhari, sier at politiet ikke har gitt noen begrunnelse for pågripelsen av Qureshi, som to ganger har vært Pakistans utenriksminister.

Lederen for PTI, Imran Khan, ble nylig dømt til tre år i fengsel for korrupsjon, en anklage han nekter for. Khan vant det forrige valget i 2018 og var statsminister til han ble avløst etter en mistillitsvotering i nasjonalforsamlingen.

Valget skal etter reglene avholdes innen 90 dager etter at nasjonalforsamlingen ble oppløst i forrige uke. Men det er usikkert om det blir noe av etter at myndighetene vedtok at det skal holdes en ny folketelling, noe som innebærer at valgdistriktene må tegnes om.