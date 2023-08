Minst 18 døde i bussulykke i Pakistan

NTB

Minst 18 mennesker mistet livet da en buss tok fyr etter kollisjon med en lastebil på en motorvei i Punjab i Pakistan søndag.

Bussen var på vei til Islamabad med over 40 passasjerer da den kolliderte med en lastebil med bensinfat på lasteplanet som sto parkert i veikanten, og straks ble innhyllet i flammer.

Blant de døde er det to barn, og ytterligere 17 av passasjerene ble skadd. Det er frykt for at dødstallet kan stige fordi flere har livstruende skader.

Alvorlige trafikkulykker skjer ofte i Pakistan på grunn av dårlig veistandard, uforsiktig kjøring og dårlig vedlikeholdte kjøretøyer. Ifølge pakistansk statistikk mister 5.000 mennesker livet i trafikkulykker i landet hvert år.