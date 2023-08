Ukrainas forsvarsminister: Opplæringen i bruk av F-16-fly er i gang

NTB

Opplæringen av ukrainske piloter av bruken av F-16-jagerfly har startet, melder Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov.

Opplæringen vil ta minst seks måneder, sa Reznikov i et TV-intervju lørdag. Ifølge ham er seks måneder et minimum for opplæringen av piloter, men han kunne ikke si hvor lang til det vil ta å lære opp ingeniører og mekanikere.

– For å bygge opp rimelige forventninger: Tenk at det vil ta minst seks måneder, men ikke bli skuffet om det blir lengre, sa Reznikov i intervjuet.

Beskjeden fra Reznikov kommer to dager etter at USA signaliserte at de vil godkjenne at det blir sendt F-16-fly til Ukraina så fort den nødvendige opplæringen er fullført.

Reznikov ville ikke gi detaljer om hvor og når opplæringen finner sted. Nederland og Danmark leder en koalisjon av elleve Nato-land, blant dem Norge, som har sagt seg villige til å gi slik opplæring. Det har fra før vært ventet at opplæringen ville starte i Danmark i august.