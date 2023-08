Militærjuntaen i Niger advarer mot angrep

NTB

Militærjuntaen som har kuppet makten i Niger sier at en maktovergang i landet ikke vil ta lenger enn tre år. Samtidig advarer de andre mot å angripe Niger.

– Ambisjonen vår er ikke å konfiskere makten, sa general for kuppmakerne, Abdourahame Tiani, i en TV-sendt tale lørdag, og la til at enhver maktovergang til et sivilt styre ikke vil ta lenger enn tre år.

Han ga ingen ytterligere informasjon om hvordan dette skal gjennomføres, men sa at prinsippene for maktovergangen skal bli avgjort innen 30 dager gjennom en dialog juntaen skal ta initiativ til.

I tillegg kom han med en advarsel til de som måtte vurdere å bruke militær makt mot Niger:

– Hvis et angrep skulle bli utført mot oss, vil det ikke være så lett som noen synes å tro, sa Tiani.

Møtte avsatt president

Tianis uttalelse kom etter nyheten om at en delegasjon fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas som lørdag ankom Niger, har møtt landets avsatte president og militærjuntaen.

Det er nyhetsbyrået AFP og talsperson for Nigerias president Muhammadu Buhari som bekrefter at et møte mellom delegasjonen og president Mohamed Bazoum har funnet sted i hovedstaden Niamey lørdag kveld.

– Delegasjonen har også møtt Nigers junta og dens leder, general Abdourahamane Tiani, sier Buharis talsperson.

Bazoum ble avsatt 26. juli, og siden har Ecowas og en rekke land bedt militærjuntaen gå av og gjeninnføre demokratiet.

– Bazoum var ved godt mot, selv om strømmen hans fortsatt er kuttet, la kilden til.

Truer med maktbruk

En journalist fra et nigersk nyhetsbyrå ved presidentpalasset, der den 63 år gamle presidenten skal ha vært innesperret siden kuppet, bekrefter at møtet har funnet sted.

Delegasjonen er den andre Ecowas sender til landet i løpet av august. Hensikten med besøket er å finne en diplomatisk løsning på situasjonen i Niger.

Ecowas, som består av 15 vestafrikanske land, har i lengre tid truet kuppmakerne med en militær intervensjon om de ikke gir fra seg makten.