Hvem står bak droneangrepene i Russland? Dette sier ekspertene

Russland hevder de skyter ned rundt 10.000 ukrainske droner i måneden og benytter i økende grad droner i forsvaret av sine egne forsvarslinjer og stillinger. Her inspiserer nestlederen i det russiske sikkerhetsrådet, tidligere president Dmitrij Medvedev, et treningsfelt i Volgograd-regionen.

Ifølge oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole Geir Hågen Karlsen er det flere muligheter.

Denne uken meldte Russland igjen at de har skutt ned droner på russisk territorium. Tre av dronene skal ha blitt skutt ned over Belgorod-regionen, mens den fjerde ble uskadeliggjort over Kursk-regionen, heter det i en uttalelse.



Dette er ikke første gang Russland anklager Ukraina for å utføre droneangrep i Russland. I desember hevdet Russland å ha skutt ned ukrainske droner som var på vei mot militære flybaser i de to vestlige regionene Saratov og Rjazan.

Ukrainske droner skal gjentatte ganger ha blitt skutt ned på vei til, eller i Moskva. I mai ble to droner skutt ned over Kreml.

Det russiske forsvarsdepartementet har samtlige ganger anklaget Ukraina for å stå bak, noe Ukraina verken har benektet eller bekreftet.

Flere mulige kandidater

Oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høyskole, Geir Hågen Karlsen, sier Ukraina i litt diffuse ordelag har gitt inntrykk av at de står bak droneangrepene.

– Sammenholdt med president Zelenskyjs uttalelser om at krigen nå kommer til russisk territorium, tyder alt på at dette er en langsiktig ukrainsk kamp for å skape usikkerhet internt i Russland og undergrave president Putins autoritet i den russiske befolkningen, sier Karlsen til ABC Nyheter.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen er tydelig på at det ikke kan utelukkes at russerne står bak droneangrepene.

Symbolske angrep

Palle Ydstebø er oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Professor ved Forsvarets høyskole og tidligere offiser i Hæren, Tormod Heier, sier det er svært sannsynlig at ukrainske myndigheter eller motstandsgrupper som støtter Ukraina står bak droneangrepene mot Russland.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen regner også med at det er Ukraina som står bak droneangrepene, men om det skjer fra ukrainsk territorium eller fra ukrainske operatører inne i Russland, eventuelt at ukrainskvennlige russere står bak, mener han er vanskelig å si.

– Mest sannsynlig står Ukraina bak i den hensikt å vise russerne at de blir angrepet. Dronene har lite sprengstoff med seg, så angrepene er mer symbolske enn at de fører til reell ødeleggelse. Den psykologiske effekten er nok hensikten, mer enn fysisk virkning, sier Ydstebø til ABC Nyheter.