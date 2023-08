Flere personer påkjørt under biltreff utenfor Göteborg – minst fem til sykehus

NTB

Flere personer er skadd og minst fem er sendt til sykehus etter å ha blitt påkjørt under et biltreff i Bäckebol utenfor Göteborg i Sverige.

Ulykken skjedde under et gateløp på en parkeringsplass i nærheten av et kjøpesenter. Ifølge helsevesenet er fire ambulanser er sendt til stedet, skriver Göteborgs-Posten.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om skadeomfanget og hvor mange personer som er påkjørt, sier operasjonsleder Mathias Kapocs i redningstjenesten til Aftonbladet.

Minst fem personer er sendt til sykehus, opplyser redningstjenesten til Göteborgs-Posten i 22-tiden.

Politiet opplyser at det er kaotisk på ulykkesstedet og at de jobber med å få oversikt over skadde.

Ifølge vitneforklaringer skal en bil ha mistet kontrollen under et løp og truffet tilskuere, skriver Göteborgs-Posten. En mann som var til stede, sier til avisen at det kan ha vært oppimot 500 personer på biltreffet.

Avisen skriver at politiet fikk melding om hendelsen litt etter klokka 21 lørdag kveld.