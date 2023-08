Paven ber verdens land kutte i penger til militæret

NTB

Pave Frans oppfordrer verdens land til å bruke mindre penger på militæret slik at det gjenstår mer til humanitære formål.

– Det er vårt ansvar å bidra til å utrydde hat og vold fra menneskelige hjerter, skriver pave Frans i et innlegg på X/Twitter.

– La oss oppmuntre til å sette våpen til side, en reduksjon i militære utgifter slik at humanitære behov kan dekkes og sørge for at dødsinstrumenter gjøres om til livsinstrumenter, skriver han videre.

Meldingen ble lagt ut lørdag 19. august, som er utpekt til verdens humanitære dag av FN.