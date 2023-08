Tidligere Putin-livvvakt, general Gennady Lopyrev (69), døde plutselig i fangenskap

Lopyrev skal ha fått en uventet kreftdiagnose. Nå spekuleres det i om han visste for mye, og hva dødsårsaken egentlig er.

Flere internasjonale medier omtaler den russiske generalens bortgang, blant andre Radio Free Europe, Newsweek og Daily Mail.

Ifølge russiske myndigheter døde 69-åringen av naturlige årsaker, men ifølge The Telegraph skal 69-åringen ha vært ved god helse og ikke klaget over at han følte seg uvel i dagene forut før det uventede dødsfallet.

Ifølge den amerikanske tenketanken Institute for study of war (ISW) skal Lopyrev være en av dem som kjente til hemmeligheten bak innganger, svakheter og styrker ved Putins spesialbygde bunkers.

Kan overleve atomangrep



Den hemmelige bunkeren ble bygd i 2005 og skal være atomsikker. Prosjektet kostet over ti milliarder kroner. Den underjordiske bygningen innholder en kirke, en hockeybane, et teater og en vingård, skriver Aftonbladet.

Her kan Vladimir Putin trekke seg tilbake dersom det blir krig, terrorangrep, naturkatastrofer eller militærkupp.

En av Gennady Lopyrev sine hovedoppgaver var å føre tilsyn med Putins luksuriøse klippepalass i Gelendzhik ved Svartehavet. I en periode var han generalløytnant i russiske FSB, og rapporterte direkte til presidentadministrasjonen.

Sonet tiårsdom for bestikkelser



Den tidligere topplivvakten i Kreml sonet en 10-års dom på grunn av anklager om bestikkelser. Dommen falt i 2017. Gennady Lopyrev døde i en straffekoloni nær Ryazan, en by som ligger omtrent 125 mil sørøst for Moskva.

Ifølge Viktor Boborykin fra den offentlige overvåkingskommisjonen, døde 69-åringen etter en uspesifisert sykdom.

Lopyrev er en av mange høytstående russiske tjenestemenn som er døde siden angrepskrigen startet natt til 24. februar 2022.

