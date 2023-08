EU: Friheten i Hongkong brytes ned med uforminsket styrke

NTB

Den grunnleggende friheten og de demokratiske forholdene i Hongkong ble stadig forverret i løpet av fjoråret, ifølge en ny rapport fra EU.

– Både ett land, to systemer-prinsippet og Hongkongs høye grad av selvstyre fortsetter å bli brutt ned med uforminsket styrke, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

EU-rapporten tar for seg utviklingen i Hongkong i fjor, 25 år etter at Kina tok over kontrollen i den tidligere britiske kolonien i henhold til en avtale med regjeringen i London.

Forholdet mellom Hongkong og det kinesiske fastlandet var da ment å styres i tråd med prinsippet om «ett land – to systemer». Blant annet skulle Hongkong-kineserne få beholde både ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Men utviklingen de to siste årene sår tvil om Kinas forpliktelse til prinsippet, mener EU. Blant annet ble mer enn 230 personer pågrepet i fjor etter den nye sikkerhetsloven i Hongkong, og blant de 145 personene og fem virksomhetene som ble tiltalt ble alle domfelt.