Unicef slår alarm om kolerautbrudd blant barn i Kongo

NTB

Mer enn 8000 barn under fem år har blitt smittet av kolera i Kongos urolige Nord-Kivu-provins hittil i år, anslår FNs barnefond (Unicef).

I hele Kongo anslår Unicef at 31.342 personer har blitt smittet av kolera til nå i 2023, med mange barn blant de syke. Nord-Kivu står for flesteparten av tilfellene med rundt 21.400, ifølge Unicef, som viser til tall fra helsedepartementet i landet.

De 8000 tilfellene blant barn under fem år hittil i 2023 er mer enn seks ganger så mange som for hele fjoråret, sier Unicef i en uttalelse.

Den østlige provinsen Nord-Kivu har vært herjet i konflikt i nesten tre tiår, noe som har ført til et stort antall fordrevne.

– Dersom det ikke iverksettes akutte tiltak de neste månedene, er det en betydelig risiko for at sykdommen vil spre seg til deler av landet som ikke har vært rammet på mange år, sier nødkoordinator i Unicef, Shameza Abdulla.

– Det er også fare for at sykdommen vil spre seg på steder der befolkningen, spesielt barn, er svært sårbare for sykdom og potensielt død, fortsetter hun.