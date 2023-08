Russland tvinger migrantarbeidere inn i militæret etter varehus-razzia

Russland har innført flere tiltak som oppmuntrer til tjenestegjøring i militæret.

Russisk politi i St. Petersburg gjennomførte nylig en razzia i et lager hvor nesten 400 utenlandske borgere arbeidet, ifølge statlige russiske medier.

Mer enn 100 av de utenlandske arbeiderne hadde russisk pass og ble deretter ført til et vervekontor for registrering til militær tjeneste.

Razziaen skal ha funnet sted over to dager, skriver Newsweek.

Det russiske nyhetsbyrået RBC melder at politimyndigheter har innført en ny prosedyre som kan brukes ved migrasjons-razziaer for å bringe migranter som er blitt russiske statsborgere til vervingskontor.

RBC siterer informasjon om razziaen offentliggjort av det russiske innenriksdepartementets hoveddirektorat for St. Petersburg og Leningrad-regionen.

Oppmuntrer migranter

Etter at den russiske presidenten Vladimir Putin startet krigen i Ukraina den 24. februar 2022, har Russland innført flere lovverk som tilsynelatende oppmuntrer migranter med russiske pass til å tjenestegjøre i militæret.

Et av de mest fremtredende eksemplene er et tiltak Putin undertegnet i mars, som letter veien til statsborgerskap for utenlandske borgere hvis de signerer en ettårig kontrakt for militærtjeneste under krigen i Ukraina.

RBC bemerker at utenlandske statsborgere som har fått russisk statsborgerskap, må registrere seg hos et lokalt militært vervekontor innen to uker fra registreringsdagen.

Valerij Fadejev, leder for Kremls rådgivende organ «Menneskerettighetsrådet», har foreslått at migranter som får utstedt russiske pass, samtidig bør registreres i militæret. Ellers, vil de glemme å verve seg, hevder han.

Flere razziaer

St. Petersburg har de siste ukene vært åsted for flere razziaer rettet mot arbeidsinnvandrere. Ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass ble mer enn hundre illegale migranter arrestert på et marked i bydelen Frunzenskij 1. august.

Mer enn 300 migrantarbeidere ble arrestert av politiet i en annen razzia mot en grossistvirksomhet samme måned.

Nylig rapporterte Tass at rundt 700 personer ble innbrakt til politistasjoner sist fredag etter en razzia mot migranter i St.Petersburg.

En talsmann for politiet skal ha opplyst at 482 personer som ble arrestert i forbindelse med hendelselsen, til slutt ble løslatt. Imidlertid ble 140 henvist til migrasjonsmyndighetene, og 22 ble holdt tilbake på politistasjonen.

Nyhetsbyrået opplyser ikke om noen av migrantene som ble pågrepet i de andre razziaene i St. Petersburg denne måneden, ble brakt til militære vervekontorer.