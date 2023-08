Livet i russisk fangenskap: Elektrosjokk, gjentatte slag og psykisk terror

«Hei, gutter. Vet dere hvor dere er? Dere vil råtne her til livet deres er over», sa den russiske offiseren da de ukrainske soldatene ankom fangeleiren.

BBC har snakket med flere ukrainere som skal ha tilbragt tid i en fangeleir sørvest i Russland.

Deres vitnemål, som er blitt samlet inn over flere uker med etterforskning, beskriver et tydelig mønster av ekstrem vold og manglende medisinsk behandling.

Elektrosjokk, gjentatte slag og psykisk terror er bare noe av det de skal ha måttet gå igjennom i fangeleiren i Taganrog.

27 år gamle Artem Seredniak var en snikskytter ved Azov-bataljonen, den fremste militære styrken i Mariupol, før han ble tatt til fange av russiske soldater. Dette gjorde ham til et sentralt mål for fengselspersonalet.

Han husker første dagen de ankom Taganrog.

«Hei, gutter. Vet dere hvor dere er? Dere vil råtne her til livet deres er over», lød velkomstordene fra en russisk offiser.

De ukrainske soldatene ble ført deretter inn et rom hvor de ble tvunget til å kle av seg og dusje. På veien ble de alle slått med batonger.

Ifølge Seredniak ble han skilt fra de andre fangene. Iført kun undertøy ble han ført til et rom for å bli avhørt. Under avhøret ble han dyttet i bakken med hodet først, før han ble utsatt for elektrosjokk i både ryggen, skrittet og nakken.

Slik skal de russiske soldatene ha avhørt alle de ukrainske soldatene, ifølge Seredniak.

– De hamret på deg som en spiker, forklarer han.

Raste ned i vekt

Ifølge Seredniak har russiske leger besøkt fangene i ny og ne, men de ga dem ikke den hjelpen de trengte.

Fangene skal ha mottatt begrenset med mat.

– Noen ganger var porsjonene så små at hvis jeg spiste 300-400 kalorier om dagen, var jeg heldig, sier Seredniak.

Gjennomsnittsbehovet for en mann mellom 30 og 60 år er mellom 2400 og 2600 kalorier per dag.

Den ukrainske snikskytteren skal ha gått ned 20 kilo i løpet av tiden han var der.

– Hver gang jeg reiste meg følte jeg meg svimmel. Det svartnet for meg, og jeg klarte nesten ikke røre meg, forklarer han.

Han tror dette var bevisst fra russernes side. Svake soldater kan ikke gjøre motstand.

Tørkede blomster og ukrainske flagg ved et minnested for de mange ukrainske krigsfangene som ble drept i et angrep på et fengsel i russiskokkuperte Olenivka øst i Ukraina 29. juli i fjor. Les mer Lukk

Ribbeinsbrudd og cyster

Etter nesten tolv måneder i fangenskap, syv av dem i Taganrog, ble Seredniak sluppet løs i en fangeutveksling 6. mai, sammen med 44 andre ukrainske soldater. Dette er en dato han vil feire som en bursdag resten av livet.

BBCs journalist besøkte Seredniak fire uker etter hans retur til Ukraina. Han var diagnostisert med brekte ribbein og cyster i leveren og nyrene, som ifølge legene var en konsekvens av all volden han hadde blitt utsatt for.

– Den største utfordringen

Fangeutvekslingene mellom Ukraina og Russland er sjeldne diplomatiske bragder i krigen. Så langt skal rundt 2500 ukrainere ha blitt løslatt siden konfliktens begynnelse, men ifølge menneskerettighetsgrupper antas det at opptil 10.000 fanger fortsatt er i russisk varetekt.

Dmytro Lubinets, Ukrainas menneskerettsombud og en av tjenestemennene som er involvert i utvekslingsforhandlingene med Moskva, sier ifølge BBC at ni av ti ukrainere som hadde vært i russisk fangenskap hevdet de hadde blitt torturert.

– Dette er den største utfordringen for meg nå: hvordan kan vi beskytte vårt folk på den russiske siden, sier Lubinets.

Russiske myndigheter har ikke tillatt noen utenlandske aktører å besøke fasilitetene i Taganrog, som før krigen ble brukt som et russisk fengsel.

Russlands forsvarsdepartement har ikke svart på noen av BBCs forespørsler, og har tidligere benektet å utføre tortur mot krigsfanger.