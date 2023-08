Harnisk over at Storbritannias høyeste hold dropper kvinnenes VM-finale

På søndag skal det engelske kvinnelandslaget spille VM-finale for aller første gang. Men kongen, prinsen eller statsministeren på tribunen må de se langt etter.

Samtidig som motstanderlaget Spania vil bli heiet frem av deres dronning Letizia på søndag, kan «løvinnene» - som har sikret England sin første VM-finale i fotball siden 1966 - ikke forvente heiarop fra verken kong Charles, prins William eller statsminister Rishi Sunak på tribunen.

Nå går kritikken som en farsott i britiske medier, deriblant The Sun.

«Selvmål» skriver The Sun.

«Kong Charles, prins William og Rishi Sunak vil ikke delta på kvinnenes VM-finale. Hvis dette var herrene ville de betalt tusenvis for å se det. Kvinnehatet kommer fra toppen. Del dette hvis folk er en skam og 'løvinnene' fortjener bedre», skriver en Twitter-bruker.

Miljøhensyn

Onsdag bekreftet Kensington Palace at prins William vil heie på de engelske kvinnene fra britisk jord. Ifølge avisen tror man at prins William ikke ønsket å dra på en så lang flytur av hensyn til miljøet.

Kritikerne peker på at fraværet av prins William er ekstra spesielt sett i lys av at han er president for det engelske fotballforbundet, FA, som er ansvarlig for kvinnelandslaget.

«Hvis prins William som president av FA ikke drar på kvinnenes VM-finale burde vi bli forklart hvorfor» twitret kongehusekspert Phil Dampier, ifølge The Sun.

Prins William på FA-cupfinalen mellom Chelsea og Liverpool.

Ifølge avisen uttalte også lederen for det britiske partiet, Women’s Equality Party, Mandu Reid:

– Det er ingen sjanse for at prins William ville ‘glimret med sitt fravær’ hvis det var Englands herrelandslag som kom seg til VM-finalen.

The Sydney Morning Herald hevder at miljøhensyn er noe av grunnen for at kong Charles og dronning Camilla heller ikke deltar. Det britiske kongeparet er, ifølge avisen, fortsatt på sommerferie i Skottland.

Opposisjonen vil ha feiring

Statsminister Sunak sender kulturminister Lucy Frazer istedenfor seg selv.

Leder for opposisjonspartiet Labour, Sir Keir Starmer, har på sin side foreslått å innføre en offentlig fridag for å feire dersom de engelske kvinnene vinner på søndag, men det er lite sannsynlig at det får gjennomslag, skriver The Sydney Morning Herald.

Før det engelske herrelandslaget møtte Italia til VM-finale i 2021 motsatte ikke den daværende regjeringen seg å annonsere en offentlig fridag.

–Jeg tror det ville vært fristende, sa daværende statsminister Boris Johnson, ifølge The Guardian.