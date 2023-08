John Bolton advarer republikanerne: «Isolasjonisme-viruset» hjelper kun Kina

John Bolton var nasjonal sikkerhetsrådgiver under president Donald Trump i 2018 og 2019. Nå advarer han mot at en ny presidentperiode med Trump kan få store konsekvenser utenrikspolitisk.

Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver advarer partiet mot eks-presidentens syn på utenrikspolitikk.

– Innad i det republikanske partiet er «isolasjonisme-viruset» sluppet ut igjen, advarte Bolten under en digital samtale hos Foreign Press Association nylig, melder South China Morning Post.

Sitatet kom i referanse til hans tidligere sjef, Donald Trumps posisjon i partiet og ledende kandidat til å utfordre president Joe Biden om sjefsjobben i Det hvite hus ved neste presidentvalg.

Flere republikanere har vært mer skeptiske til å forsvare Ukraina mot Russlands angrepskrig og være mer tilbakeholdne i Midtøsten. Det gir Beijing mer innflytelse i de regionene, påpeker John Bolton.

Han pekte blant annet på hvordan Kina har bidratt til å normalisere forholdet mellom Saudi-Arabia og Iran. Bolton frykter en ny presidentperiode med Trump kun vil forsterke Kinas posisjon både i Midtøsten og i Europa.

Bolton er selv republikaner og var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver ved Donald Trumps administrasjon mellom 2018 og 2019, før uenighetene med presidenten førte til at han fikk sparken.

John Bolton (til venstre), her sammen med daværende forsvarsminister Mike Pompeo og president Donald Trump. før uklar med sistnevnte om rådene om utenrikspolitiske spørsmål. Trump kalte senere Bolton for en krigshisser, mens Bolton i en bok kalte Trump kunnskapsløs.

Kalte Trump kunnskapsløs

Bolton ga i 2020 ut en bok om sin tid i Det hvite hus der han ikke stilte presidenten i spesielt positivt lys. Han anklaget i boken Trump for å være kunnskapsløs om utenrikspolitikk og at presidenten blant annet skal ha bedt Kinas president Xi Jinping om hjelp til å vinne presidentvalget.

Trump hevdet at mange av uttalelsene som var tillagt ham i boken, er «ren fiksjon».

– Det er en del av problemet når du har et naturlig «duete» parti som kjemper mot krig og et naturlig mer «haukete» parti i opposisjon, og det gjør ting mer forvirrende, sa Bolton under debatten.

I amerikansk politikk omtales ofte personer og partier som fører en aggressiv og kompromissløs politikk for «hauker», mens de som driver den motsatte politikken kalles for «duer».

Fortsatt et «Reagan-parti»

Bolton sier at han fortsatt ser på det republikanske partiet som et Reagan-parti, mer enn et Trump-parti når det kommer til nasjonal sikkerhet, men at spørsmålet er mer åpent enn tidligere.

President Ronald Reagan ble sett på som en president som holdt en hard linje mot Sovjetunionen og hadde en aggressiv utenrikspolitikk. Bolton sier han er bekymret for holdningen om at man begrenser synet på Kina til kun utfordringen rundt Taiwan.

– Det bekymrer meg at folk som sier vi ikke burde følge med på trusler i Europa og Midtøsten, samtidig som vi bryr oss om truslene mot Taiwan, den holdningen varer kun til det kommer en trussel borte fra Taiwan, sier han ut utdyper:

– De samme menneskene sier da «du vet, det er litt langt borte», da taper vi på alle tre områder.