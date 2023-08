Aleksandr Lukasjenko: Ved «aggresjon» er Belarus villig til å bruke atomvåpen

I juni startet Russland utplasseringen av atomvåpen i landet.

I et intervju med det statlige nyhetsbyrået Belta sier Belarus' president Aleksandr Lukasjenko torsdag at Belarus er villig til å bruke atomvåpen ved det han omtaler som «aggresjon». Det skriver CNN.

Det var i juni det ble utplassert russiske atomvåpen på belarusisk jord.

– Vi brakte ikke atomvåpen hit for å skremme noen. Ja, atomvåpen representerer en sterk avskrekkende faktor, men dette er taktiske atomvåpen, ikke strategiske. Dette er grunnen til at vi vil bruke dem umiddelbart når det rettes aggresjon mot oss, sier Lukasjenko i intervjuet med Belta.

Taktiske atomvåpen har gjerne mindre sprengkraft enn strategiske atomvåpen. De rammer med andre ord mindre områder enn de strategiske våpnene.

Advarer Nato-land

Lukasjenko hevder at Belarus umiddelbart vil respondere hvis landet provoseres av andre makter, og peker mot Nato-land som Polen, Litauen og Latvia, ifølge CNN.

– Belarus vil respondere med alt vi har umiddelbart, sier presidenten.

Det er ukjent hvor mange russiske atomvåpen som er utplassert i Belarus. Om våpnene er utplassert er heller ikke bekreftet fra blant annet amerikansk hold. Amerikanske tjenestemenn i den amerikanske etterretningstjenesten US Defense Intelligence Agency (DIA) har likevel nevnt at de ikke har noe grunn til å tvile på Russland og Belarus' påstand om at våpnene er utplassert.

Tjenestemenn fra samme organisasjon tror likevel at det er Russland som har full kontroll over våpnene, ikke Lukasjenko-regimet.

Tror Russland har nådd sine mål

Lukasjenko sier han ikke føler noe press for å bli med i krigen i Ukraina. I intervjuet påstår han at belarus kun vil involvere seg hvis ukrainske styrker krysser grensen mellom de to landene.

Presidenten sier han tror Russland allerede har oppnådd sine mål i det Moskva kaller en «militær spesialoperasjon» i Ukraina.

Spenning i området

Lukasjenkos uttalelser kommer samtidig som spenningen øker i området rundt Belarus. I kjølvannet av det kortvarige Wagner-opprøret i juni har flere av Wagner-gruppens soldater blitt sendt til Belarus.

Blant annet som følge av Wagner-gruppens tilstedeværelse i Belarus har nabolandet Polen flyttet rundt ti tusen soldater til den belarusiske grensen.