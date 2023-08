Kinesisk eiendomsgigant søker om konkursbeskyttelse i USA

NTB

Den gjeldstyngede kinesiske eiendomsgiganten Evergrande har søkt om konkursbeskyttelse i USA.

Selskapene Tianji Holding og Scenery Journey, som eies av Evergrande, har søkt om beskyttelse etter kapittel 15, som beskytter ikke-amerikanske selskaper under restrukturering fra lånegivere.

Evergrande har i flere år vært i finansiell krise etter å ha misligholdt sine låne- og obligasjonsinnbetalinger. I juli rapporterte Evergrande et nettotap på mer enn 1200 milliarder kroner for 2021 og 2022.

Kinesiske myndigheter har forsøkt å sette inn flere tiltak for å få liv i boligmarkedet igjen, men tiltakene har så langt ikke gitt de ønskede resultatene.

Evergrandes søknad om konkursbeskyttelse er tilsvarende som å søke om en bedre gjeldsstrukturering, ifølge forskningsdirektør Yan Yuejin ved forskningsinstituttet E-house.

– Faktisk er Evergrandes virksomhet for alle praktiske formål fremdeles i drift. Selskapet har tross alt et stort ansvar for å sikre at forhåndssolgte boliger leveres, sier han.