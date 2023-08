Minst 30 drept i angrep i Haitis hovedstad

En politibetjent hjelper til med å frakte bort en såret mann under sammenstøtene i Carrefour-Feuilles i den haitiske hovedstaden tirsdag. Foto: Odelyn Joseph / AP / NTB

Minst 30 innbyggere er drept i voldelige angrep fra kriminelle gjenger i en bydel i Port-au-Prince, opplyser en lokal menneskerettsorganisasjon i Haiti.

Den økende volden har tvunget haitiske hjelpeorganisasjoner til å legge ned arbeidet inntil videre.

– I løpet av få dager har volden økt dramatisk i Port-au-Prince, og den rammer spesielt nabolag der IRC samarbeider med lokale organisasjoner for å tilby viktige tjenester, sier International Rescue Committee (IRC) i en uttalelse.

Boliger i bydelen Carrefour-Feuilles ble satt i brann i angrepene, og to politibetjenter mistet også livet, opplyser Nasjonalt nettverk for forsvar av menneskerettigheter til nyhetsbyrået AFP. Mer enn et titall mennesker er i tillegg såret, ifølge organisasjonens foreløpige tall torsdag.

Tusenvis flykter

Nabolaget er et strategisk viktig område for de kriminelle bandene som kontrollerer anslagsvis 80 prosent av Haitis hovedstad.

De siste dagene har volden i nabolaget drevet rundt 5000 mennesker på flukt, ifølge haitiske myndigheter.

En innbygger forteller at hun mistet både moren, stefaren, sin 18 år gamle sønn, to søstre og en bror.

– Gjerningspersonene angrep huset vårt med molotovcocktails. Jeg klarte å komme meg ut, men andre familiemedlemmer var ikke like heldige, sier Dominique Charles til AFP.

Søker tilflukt i skoler

Noen har funnet husly i skolebygg og et lokalt idrettsanlegg, mens andre er nødt til å bo på gata.

Myndighetene opplyser at de begynte å dele ut måltider og vann til de overlevende torsdag.

Anslagsvis 5,2 millioner haitiere trenger humanitær hjelp. Det er en økning på hele 20 prosent fra i fjor. Rundt 200.000 mennesker er drevet på flukt fra sine hjem.

Samtidig som det karibiske landet herjes av gjengvold, står det midt oppe i en humanitær og politisk krise. Landets svake regjering og sikkerhetsstyrker har ikke klart å stå opp mot de tungt bevæpnede bandene. Allerede i fjor høst ba landet statsminister om utenlandsk hjelp til å bekjempe gjengvolden.

Hjelp fra FN-styrke?

FNs generalsekretær António Guterres har bedt medlemslandene bidra til en Haiti-styrke. Denne uka konstaterte han at en flernasjonal politistyrke med militære midler er nødvendig for å avvæpne bandene. Haiti venter fortsatt på svar fra FNs sikkerhetsråd på sin anmodning.

Torsdag advarte en fremtredende gjengleder mot utenlandsk intervensjon. Jimmy Chérizier, best kjent under pseudonymet «Barbecue», ba også innbyggerne i Haiti om å mobilisere mot myndighetene i landet.

– Må reagere raskt

Mandag oppfordret Human Rights Watch (HRW) verdenssamfunnet til å gripe inn raskt for å få en slutt på voldsspiralen. Menneskerettsorganisasjonen beskriver en brutal virkelighet i hovedstaden Port-au-Prince.

– Jo lenger vi venter og ikke gjør denne innsatsen, desto flere haitiere kommer til å bli drept, voldtatt og bortført. Og flere mennesker vil måtte lide uten nok å spise, sa HRWs krise- og konfliktdirektør Ida Sawyer.

