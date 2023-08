Valget i Guatemala omtales som en test for demokratiet

NTB

En forkjemper for antikorrupsjon er favoritt til å vinne valget i Guatemala. Det kan ta landet inn i en ny æra etter mange år med demokratisk tilbakefall.

Når velgerne i Guatemala skal til valgurnene søndag 20. august, er det for å velge mellom de to sosialdemokratiske kandidatene Bernardo Arevalo fra partiet Semilla og tidligere førstedame Sandra Torres fra partiet UNE.

Det skjer samtidig som det mellomamerikanske landet befinner seg i en kritisk situasjon. Mer enn 55 prosent av folket lever i fattigdom, aldri før har flere guatemalanere sultet og det er også det landet med høyest andel som immigrerer til USA.

– Dette valget kan bli et vendepunkt. Det er en test for det guatemalske demokratiet, sier Tamara Taraciuk, direktør i tenketanken Inter-American Dialogue.

Forsøkt utestengt

Arevalo er en 64 år gammel eksdiplomat og sønn av en tidligere president. Han har gjennom valgkampen overlevd flere forsøk fra påtalemyndigheten på å utestenge ham fra valget.

Det skjer samtidig som det er satt i gang en internasjonal gransking av valgprosessen og påstander om innblanding fra myndighetene.

Analytikere sier at dersom Arevalo vinner valget, kan det endre tingenes tilstand i guatemalsk politikk, som lenge har vært preget av korrupte institusjoner og regelmessige angrep mot politiske rivaler og journalister.

Tredje forsøk

Det er tredje gang Torres stiller som presidentkandidat. I 2011 skilte hun seg fra mannen, daværende president Álvaro Colom, for å omgå reglene i landet slik at hun kunne stille i det påfølgende valget. Det ble derimot avvist av den øverste rettsinstansen i landet.

I år er første gang hun får støtte fra landets største militærorganisasjonen for veteraner, som mener motstanderen hennes er en trussel mot demokratiet og familiene.

Torres har i tillegg kritisert Arevalo for ikke å virkelig kjenne landet fordi han ble født i Uruguay da faren hans, tidligere president Juan José Arevalo, var i eksil etter det CIA-initierte kuppet som avsatte Arevalo senior i 1954.

– I dag er Guatemala mer enn noen gang i fare, har Torres sagt, og advart mot at Arevalo vil oppløse hæren, legalisere likekjønnede ekteskap og fjerne eiendomsretten.

– Vi vil ikke ha kommunisme i Guatemala, slår hun fast.

Retten innblandet

Valgkampen har vært preget av en rekke distraksjoner. Valgresultatet fra første valgrunde 25. juni ble gjenstand for flere runder i rettsapparatet etter anklager om uregelmessigheter, deriblant fra Torres og UNE.

I juli suspenderte påtaleansvarlig for antikorrupsjon, Rafael Curruchiche, den juridiske statusen til Arevalos parti Semilla. Høyesterett endret senere beslutningen etter massiv kritikk fra internasjonalt hold.

Det er ikke første gang Curruchiche har gått etter politikere som kjemper mot korrupsjon, og han er oppført på USAs liste over korrupte og udemokratiske aktører.

– Klar innblanding

Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), hvis oppdrag er å overvåke valg, har sagt at det var klar innblanding i Guatemala-valget.

Ifølge OAS-sjef Luis Almagro, som besøkte landet tidligere i august, lot flere av kandidatenes kampanjer seg påvirke av organiserte kriminelle.

– Det er flere forskjellige gjenger som vil fortsette å ha fritak for rettsforfølgelse og fordeler, sier han.

Frykt for venstresiden

Avtroppende president Alejandro Giammattei, som ikke har mulighet til å ta gjenvalg, har lovet en fredelig maktoverføring til hvem enn som vinner valget. Innsettelsen er 14. januar neste år.

Anklager om politisk komplott er et sensitivt tema i Guatemala, som følge av etterspillet etter den over 30 år lange borgerkrigen i landet som tok slutt i 1996. Frontene mellom politiske høyre og venstre ble steile, noe landet har lidd av siden, ifølge Donald J. Planty, USAs tidligere ambassadør i Guatemala.

– I deler av makteliten er det frykt for og fordommer mot venstresiden, sier han.

– Alle forsøk har vært rettet mot å hindre Arevalo fra å stille eller å være en av presidentkandidatene, på den ene avskyelige måten etter den andre.

Stor opposisjon til Arevalo

Dersom Arevalo vinner presidentvalget blir støtte fra det private næringslivet og det internasjonale samfunnet avgjørende, ifølge eksperter. Det kan bli vrient for ham å få gjennom politikken sin ettersom Semilla ikke har flertall i nasjonalforsamlingen.

– Det spørs hvor hardt høyresiden går imot ham, sier Planty, og legger til at hvis Arevalo vinner, kan han måtte stå opp mot en stor opposisjon allerede før han inntar presidentkontoret i januar.

Tamara Taraciuk fra tenketanken Inter-American Dialogue, sier at det ikke er noen tegn til at justismyndighetene har tenkt å endre strategien med å gå etter personer som utfordrer dagens politiske situasjon.

– Hvorfor skal de stanse nå som det er en risiko for at de blir stilt til ansvar for handlingene sine mens de hadde makt? spør hun retorisk.