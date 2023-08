Levninger funnet i søket etter savnet vennegjeng i Mexico

NTB

Det er funnet levninger fra mennesker i søket etter fem unge menn hvis forsvinning og tilsynelatende brutale drap har utløst sjokk og sinne i Mexico.

Vennegjengen forsvant forrige fredag i delstaten Jalisco. Ifølge påtalemyndigheten er det funnet forkullede bein samt fire hodeskaller på en eiendom i området, og rettsmedisinere jobber med å identifisere ofrene.

Sjokket saken har utløst skyldes delvis at en video og bilder av at fem unge menn blir angrepet har sirkulert i sosiale medier. Myndighetene har ikke fått bekreftet at innholdet i videoen og bildene er ekte, men opplyser at de jobber med saken.

Forsvinningen av de fem unge mennene, alle mellom 19 og 22, er tilsynelatende knyttet til organisert kriminalitet, sier Jalisco-guvernør Enrique Alfaro.

– Vi står overfor irrasjonelle, voldelige og direkte angrep på stabiliteten til Jalisco, og det krever en reaksjon fra den mexicanske staten, sier han.

Forsvinninger og drap er ikke uvanlig i Mexico, og de tilskrives ofte organiserte kriminelle.