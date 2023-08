Over 3000 er evakuert fra skogbrannen på Tenerife

NTB

Skogbrannen på den spanske ferieøya Tenerife fortsetter å herje. Torsdag har over 3000 personer blitt evakuert fra utsatte områder.

– Brannen er fortsatt i fremmarsj, men vår førsteprioritet er å beskytte områdene der det bor folk, sier regionens leder, Fernando Clavijo, på en pressekonferanse.

Tidligere torsdag uttalte han at skogbrannen er den mest komplekse på Kanariøyene de siste 40 årene.

Nødetatene venter at temperaturene vil stige på øya i løpet av helgen og at en endring i vindretningen kan presse brannen vestover fra det nordøstlige Tenerife. Lederen for øyas nødtjeneste, Pedro Martinez, sier brannen utvikler seg tregere enn tidligere, men at 200 brannfolk vil fortsette å kjempe mot flammene gjennom natten.

Myndighetene advarer om at brannen kan føre til ytterligere evakueringer, og ber folk være på vakt.