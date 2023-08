FN frykter at 2023 blir et dystert år for hjelpearbeidere

Hjelpearbeidere lever farlig i mange konfliktområder. Her stanses to palestinske ambulanser av israelske soldater på den okkuperte Vestbredden. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

62 hjelpearbeidere er drept, og mange er såret og bortført hittil i år. FN frykter at 2023 vil bli et dramatisk år for dem som hjelper andre.