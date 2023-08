Fire personer er siktet etter drukninger i Den engelske kanal

NTB

Fire personer er siktet i Frankrike etter at minst seks migranter druknet i Den engelske kanal i helgen.

To av de siktede er irakere og to er sudanere, ifølge en ikke-navngitt kilde i det franske rettsvesenet.

De fire ble pågrepet kort tid etter at et fartøy med 65 mennesker om bord sank tidlig lørdag morgen. Minst seks afghanere døde.

I tillegg til siktelsen om drukningene er de siktet for lovbrudd knyttet til menneskesmugling. De to irakerne er antatt å være del av et menneskesmuglernettverk.

Fire franske skip, et helikopter og to britiske fartøyer deltok i redningsaksjonen lørdag. Trolig fikk den skrøpelige båten motorstopp før den kantret under vanskelige forhold. Migrantene hadde ikke redningsvester.

Offisielle tall viser at nesten 16.000 migranter har krysset Den engelske kanal til Storbritannia så langt i år.