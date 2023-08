Mann pågrepet etter at politiets personopplysninger ble lekket i Nord-Irland

NTB

En 39-åring har blitt pågrepet i kjølvannet av lekkasjen som førte til at alle Nord-Irlands politibetjenter fikk personopplysninger lagt ut på nettet.

Politiet i Nord-Irland tror lekkasjen har ført til at militante grupper er i besittelse av personopplysningene til over 9000 politibetjenter. Informasjonen inkluderer navn, initialer, hvor betjentene jobber og hvilken avdeling de jobber i.

– En 39 år gammel mann har blitt pågrepet, mistenkt for innsamling av informasjon som sannsynligvis vil være nyttig for terrorister. Han blir avhørt, melder politiet.

Mannen er ikke pågrepet for selve lekkasjen, men i forbindelse med etterforskningen av kriminalitet knyttet til den, ifølge politiet.

Personopplysningene lå ute på nettet i over to timer i forrige uke etter at de ved et uhell ble vedlagt svaret på en innsynsbegjæring.

Selv om politiet vedgår at det var deres egen feil at informasjonen ble lekket, understreker de at enhver som er i besittelse av personopplysningene, står ansvarlig for det de velger å gjøre med dem.

Lekkasjen er kritisk for Nord-Irland da politibetjenter fremdeles kan bli utsatt for angrep utført av militante grupper, til tross for fredsavtalen fra 1998 i stor grad fikk slutt på de 30 årene med vold på den irske øya.