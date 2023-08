Biden markerte ettårsdag for klimapakke

Biden hadde samlet en rekke mennesker i Det hvite hus for å markere ettårsdagen for den omfattende klima- og skattepakken. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

NTB

Ett år er gått siden Joe Biden fikk vedtatt sin store klima- og skattepakke. En av hans siste klimasatsinger dreier seg om å suge CO2 ut av lufta.

Onsdag markerte den amerikanske presidenten ettårsdagen for signeringen av «Inflation Reduction Act (IRA)» i Det hvite hus.

– Vi investerer i hele Amerika, sa Biden.

Ifølge ham har pakken ført til 170.000 nye arbeidsplasser innenfor fornybar energi, og ytterligere halvannen million arbeidsplasser kommer til å bli skapt det neste tiåret.

IRA har også ført til at produksjon av viktige komponenter har blitt flyttet fra Kina til USA.

– Nå produserer vi her og sender det over dit, sa Biden.

Milliarder i skattefradrag

Kommentatorer fastslo raskt at navnet «Inflation Reduction Act» var misvisende. Lovvedtaket hadde lite å gjøre med inflasjon og er i virkeligheten en massiv klima-, helse- og skattepakke.

– Jeg skulle ønske at vi ikke hadde kalt den det, erkjente Biden selv da han snakket om IRA på et arrangement i Utah i forrige uke.

IRA har ført til milliarder av dollar i skattefradrag til amerikanere som kjøper elbiler og selskaper som produserer fornybar energi.

I løpet av det siste året er 132 milliarder dollar blitt investert i klimavennlig energi i USA, ifølge Bank of America. Summen tilsvarer 1400 milliarder kroner.

Finansselskapet Moody's mener IRA har bidratt til en økning i denne typen investeringer.

IRA har også betydning for USAs helsevesen. For eldre amerikanere er reseptbelagte legemidler blitt rimeligere, og enkelte deler av helsereformen Obamacare er blitt utvidet.

«Støvsuger» CO2

I tillegg til satsingen på fornybar energi ønsker Biden også å prøve mer alternative klimatiltak.

I forrige uke ble det kjent at USAs energidepartement gir opptil 1,2 milliarder dollar til to prosjekter der CO2 skal suges ut av lufta. Deretter skal klimagassen lagres under bakken.

Satsingen skal være den største i sitt slag i verden noensinne. Et av anleggene skal bygges i Texas, og her skal det på sikt bli mulig å suge 30 millioner tonn CO2 ut av lufta hvert år.

Kontroversielt

Statsstøtten til «engineered carbon removal» stammer fra Bidens store infrastrukturpakke, som ble vedtatt i 2021.

Blant eksperter og forskere er det delte meninger om forsøkene på å suge CO2 ut av lufta. Forskningsdirektør Melissa Lott ved Columbia University mener dette er nødvendig som et supplement til energieffektivisering og fornybar energi.

Professor Mark Jacobson ved Stanford University er derimot negativ. Han sier til nyhetsbyrået AFP at det krever mye strøm å få CO2-en ut av lufta. Strømmen burde heller gått til å erstatte kull- og gasskraft, mener Jacobsen.